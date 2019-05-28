سوزان نجم الدين: لا تعنيني البطولة بقدر الأدوار الصعبة

المصدر: Ⅶ القاهرة - مها سمير

عبّرت الفنانة سوزان نجم الدين، عن سعادتها بمشاركتها في الدراما المصرية هذا العام، موضحة أنها لم تكن تتوقع رد فعل الجمهور عن أدوارها، وخاصة دورها في مسلسل «كلبش 3».

وتطل الفنانة السورية، صاحبة المشوار الدرامي الكبير بمصر والوطن العربي، على جمهور الدراما الرمضانية من خلال مسلسلي «كلبش 3»، مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل «ابن أصول» مع الفنان حمادة هلال.

وقالت سوزان إنه رغم مشاهدها القليلة في مسلسل «كلبش 3»، إلا أن تعليقات الجمهور حول دورها كانت إيجابية، لافتة إلى أنها دائماً مقتنعة بأن الدور ليس بعدد المشاهد، ولكن بقيمته داخل العمل، وبمضمونه، وكيف يتم تجسيد الشخصية، وهو ما تحقق في «كلبش 3».

وأضافت أنه لا يعنيها منذ دخولها الساحة الفنية دور البطولة، بقدر ما تسعى لجميع الأدوار المؤثرة أو الصعبة، سواء في البطولة، أو الدور الثاني، أو حتى الظهور كضيفة شرف.

وحول مشاركتها في مسلسل «ابن أصول»، أكدت سوزان أنها تعد تجربة إيجابية لها بشكل كبير، بعدما نجحت في خطف الأضواء بظهورها في دور والدة صغيرة في السن لبطل العمل حمادة هلال، موضحة أنها شعرت من تعليقات الجمهور والنقاد، أن المشاهدين صدقوا أداءها ودورها كأم في المسلسل.

ومسلسل «ابن أصول»، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، وبطولة آيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور.