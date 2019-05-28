«الشارقة للتراث» يختتم أمسيات «المجلس الرمضاني»

المصدر: الشارقة - البيان

إحياءً لشهر رمضان المبارك واستحضار العادات والتقاليد وما يتصل بها من تراث عريق، اختتم معهد الشارقة للتراث، أخيراً، فعاليات «المجلس الرمضاني»، في مقر مكتبة الموروث، التي أدارها الدكتور مني بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر في المعهد.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «تضمن المجلس الرمضاني لهذا العام محاضرات سلّطت الضوء على الممارسات الثقافية المصاحبة للشهر الكريم».

وقال الدكتور مني بونعامة: «سعينا إلى تعزيز التواصل الثقافي وتكريس الحوار والنقاش البنّاء بين نخبة من الباحثين والمفكرين والخبراء». وتضمنت إحدى محاضرات «المجلس الرمضاني» توقيع الدكتور عبدالعزيز المسلم، كتابه بعنوان «التراث الثقافي في الإمارات.. رؤية في أهم المنابع والمؤثرات».