اتحاد الكُتاب يهنئ أعضاءه الفائزين بجائزة العويس للإبداع

المصدر: دبي - البيان

تقدم اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات بالتهنئة إلى أعضائه الفائزين بجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ26 وهم: الكاتب سلطان العميمي عن مجموعته القصصية «إشارة لا تلفت الانتباه»، ود.عبدالخالق عبدالله الفائز عن كتابه «لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر»، والكاتبة نادية النجار عن قصة «أصوات العالم»، والباحث ناصر العبودي ‎عن بحثه «القلائد والتمائم والتعاويذ الأثرية المكتشفة في دولة الإمارات في فترة الألف الثاني قبل الميلاد».

وقال الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ، أمين عام اتحاد الأدباء والكُتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات، في بيان، إن اتحاد الكتاب يفتخر بأعضائه المتميزين في مختلف مجالات الكتابة والإبداع، مشيداً بجهود ندوة الثقافة والعلوم، الجهة القائمة على الجائزة.