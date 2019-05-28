المصري علاء حمزة «المُرتّل» في موسمه الثاني

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

توّج المشترك علاء حمزة مغازي حنطور من جمهورية مصر العربية بلقب برنامج «المرتل»، المتخصص بأجمل صوت لتجويد وترتيل القرآن الكريم، والذي انطلقت حلقات موسمه الثاني مع أول أيام الشهر الفضيل على قناة سما دبي وإذاعة وتلفزيون نور دبي، والذي يعد رؤية جديدة لبرنامج ديني هادف يجمع بين الروحانيات وروح المنافسة الشريفة والفوز بجوائز معنوية ومادية، جامعاً بين الرؤية الدينية السمحاء والطابع الإنساني للبرنامج من خلال لجنة التحكيم التي تضم نخبة من كبار القراء في منطقة الخليج العربي يتقدمهم فضيلة الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، والقارئ الشيخ عبد الرزاق الدليمي، والمنشد والقارئ الإماراتي أسامة الصافي، فيما استمر المذيع الإماراتي أيوب يوسف في تقديم الحلقات الأساسية، والكويتي صلاح الشطي في تقديم كواليس الموسم الثاني من البرنامج الجديد.

التصفيات الأولى

على مدار الحلقات الخمس الأولى، تنافس 25 مشتركاً بأصواتهم، وحملت الحلقة الخامسة والأخيرة من مرحلة التصفيات مشاركة كل من: أيوب زروال (25 عاماً) من المغرب، هه لو أمين شريف (30 عاماً) من العراق، حسين الحمادي (46 عاماً) من الإمارات، أحمد عبد السلام بو قديدة (28) عاماً من المغرب، واختتم محمد نبيل عبد الناصر (19 عاماً) من الهند، تلاوة آيات من سورة «المعارج»، قبل أن يعلن المذيع أيوب يوسف عن مغادرة المشترك الإماراتي حسين الحمادي منافسات هذه الحلقة.

ومع انتهاء تصفيات المرحلة الأولى، شهدت الحلقة السادسة، متابعة الجمهور لحلقة الفرصة الأخيرة، حيث اجتمع المشتركون الخمسة الذين تم استبعادهم في المرحلة الأولى، للمنافسة كفرصة أخيرة قبل الإعلان عن تأهل مشترك واحد بحسب قرار لجنة التحكيم، حيث تبارى في هذه الحلقة 5 مشتركين، وليقدم كل من المشتركين: عبد الله محمد حمد مبروك من الإمارات، أسامة مصطفى أبشينة من المغرب، ياسر عبد الحكيم بركات من مصر، فيصل حسين المعلمي من الإمارات، حسين الحمادي من الإمارات، آيات من سورة «الجن»، قبل أن يتم الإعلان عن فوز المشترك الإماراتي فيصل حسين المعلمي بحلقة الفرصة الأخيرة والتحاقه ببقية المشتركين المتأهلين.

مرحلة التحديات

وعلى مدار الحلقات الثلاث لمرحلة التحديات، تنافس 18 مشتركاً بأصواتهم للتأهل إلى مرحلة النهائيات. وتأهل إلى نهاية مرحلة التحديات 12 مشتركاً.

مرحلة النهائيات

وتميزت الحلقة الثالثة عشرة، بمشاركة محمد ناصر الخاجة من أصحاب الهمم، وتلاوة المشتركين الستة لآيات من سورة «النازعات»، حيث أسفرت نتائج منافسات هذه الحلقة عن مغادرة المشترك المغربي عبد الصمد عبد الله المبروكي، وخالد نور الحق مظهر من بنغلادش، وإعجاز الرحمن هاشم من باكستان، فيما تأهل كل من العراقي هه لو أمين شريف، والمغربي أحمد عبد السلام بو قديدة، والمصري أحمد إبراهيم حسن، إلى الحلقة الرابعة عشرة للمنافسة مع المشتركين الثلاثة المتأهلين من خلال امتياز الزر الأخضر، لينتقل المشتركون الثلاثة أحمد إبراهيم حسن، وعلاء حمزة مغازي حنطور، من مصر، وعبد الرؤوف العسيري من السعودية إلى منافسات الحلقة النهائية.

ومع وصول المشتركين الثلاثة إلى المرحلة الختامية في الحلقة الخامسة عشرة، حيث تنافس المشتركون الثلاثة، عبر مرحلتين الأولى بناء على اختيار لجنة التحكيم، حيث قدم أحمد إبراهيم حسن من مصر، وعبد الرؤوف العسيري من السعودية، وعلاء حمزة مغازي حنطور آيات من سورة «التكوير»، فيما افتتح القسم الثاني مرحلة القراءة الحرة، المشترك المصري أحمد إبراهيم حسن بترتيل آيات من سورة «الشعراء»، فيما أكمل السعودي عبد الرؤوف العسيري متابعة ترتيل آيات من ذات السورة الكريمة، واختتم المصري علاء حمزة مغازي حنطور منافسات المرحلة الأخيرة بتلاوة آيات من سورة «الأحزاب»، قبل أن يقدم عبد الله عمار من أصحاب الهمم آيات من الذكر الحكيم.

وجاءت اللحظات الحاسمة مع إعلان المذيع الإماراتي أيوب يوسف عن فوز المشترك علاء حمزة مغازي حنطور من مصر بلقب المرتل في موسمه الأول، وإهدائه نسخة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم من ورق فاخر خاص غير قابل للتمزيق كإهداء من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فيما حل المصري أحمد إبراهيم حسن ثانياً، وعبد الرؤوف العسيري من السعودية ثالثاً.