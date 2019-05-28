مشاركة مصرية في «القربة المسرحي» بتونس

المصدر: Ⅶ القاهرة- جنا حماد

تشارك الفنانة راندا عوض بمسرحيتها «حواديت الأراجوز»، ضمن فعاليات مهرجان «القربة الدولي المسرحي» المقام في تونس، حيث من المقرر عرض المسرحية على مسرح «تازركة»، بحسب جدول المهرجان.

وأعربت الفنانة راندا عوض، عن سعادتها البالغة بمشاركة المسرحية في المهرجان، مشيرةً إلى تمنياتها بأن تنال المسرحية إعجاب الجمهور التونسي.

تدور أحداث «حواديت الأراجوز» حول حكايات «كليلة ودمنة» الشهيرة، كما تتناول نشأة «الأراجوز»، والمسرحية من إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل، ومن بطولة وإعداد الفنانة راندا عوض، بالتعاون مع محمود عامر، عادل الكومى، فادي خفاجة، خالد نجيب، أشعار خميس عز العرب، ألحان خالد جودة، استعراضات أشرف فؤاد، ومن إخراج محسن العزب.