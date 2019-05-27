الحيوانات الأليفة تسبب القولون العصبي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تشير دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ولاية تينيسي الشرقية الأمريكية إلى أن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب وحتى الأسماك قد تعرض أصحابها لمخاطر أعلى بمرة ونصف في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وذلك من خلال الميكروبات الموجودة في برازها.

وقد تبدو هذه زيادة طفيفة في المخاطر ، ولكنهم يشكون بوجود صلة في أن التواجد بقرب الحيوانات الأليفة يمكن أن يقضي على البكتيريا المفيدة في أمعاء الإنسان ويساهم في الإصابة بالقولون العصبي.

وتمتلك حوالي 85 مليون أسرة وأفراد في الولايات المتحدة حيوانات أليفة ، أي ما مجموعه 77 مليون كلب و 58 مليون قطط وعدة ملايين أخرى من الأسماك والطيور والخيول والأرانب، وهذا يعني أن هناك بالتأكيد حيوانات في الولايات المتحدة أكثر من عدد سكان المكسيك وروسيا أيضًا.

ومع ذلك فإن العديد من الدراسات تحدثت عن الفوائد الصحية لامتلاك الحيوانات الأليفة ، بدءا من التخلص من الشعور بالوحدة وانتهاء بخفض ضغط الدم.