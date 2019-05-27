الإمساك تسبب بفقدان مؤقت لذاكرتها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد يسبب الإمساك شيئا أكبر من مجرد الألم وعدم الراحة. فقد فقدت امرأة من هونغ كونغ مؤقتًا 10 سنوات من ذاكرتها ، بعد أن بالغت بإجهاد نفسها أثناء التغوط ، حسبما أفادت صحيفة "تشاينا برس".

وقد نقلها أفراد أسرتها على الفور إلى المستشفى بعد ملاحظة حدوث فقدان في ذاكرته ، لكن الأطباء وجدوا أن وظيفة دماغها طبيعية كما أوضح ابنها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمر فقدان الذاكرة لمدة ثماني ساعات، وبعد شفائها ، لم تتذكر المرأة أي شيء من الوقت الضائع والدراما التي أحدثتها حالتها.

و أوضح اختصاصي الأعصاب الدكتور بنغ جياشيونغ أن هذه الحادثة، المعروفة طبياً بفقدان الذاكرة العالمي العابر، قد تكون ناجمة عن عدم كفاءة عمل صمام الوريد الوداجي الداخلي ، حيث يتعرض تدفق الدم إلى الدماغ للخطرعند بذل جهد كبير للتخلص من الإمساك، وهذا قد يؤدي إلى عدم كفاية الأكسجين الذي يتم توصيله إليه.

لكن مثل هذه الحوادث نادرة وهي تشمل أيضا الذين يرفعون الأجسام الثقيلة أو الذين يعانون من عواطف شديدة حيث يكونون أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة من غيرهم.

وتلقي هذه القصة الضوء على المخاطر الحقيقية لمشكلة الإمساك المزمن، ويتعين على المرء ألا يتهاون فيها.