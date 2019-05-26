تقنية للحصول على أذكى الأطفال

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تنبأ عالم أمريكي بأن يتمكن الأزواج قريباً من تحديد معدل ذكاء أطفالهم الذين ينجبونهم عن طريق التلقيح الاصطناعي، وذلك من خلال انتقاء أذكى الأجنة وزرعها في الرحم.

وأبلغ ستيفن هسو ، المؤسس المشارك في قسم التنبؤ الجينومي بجامعة ولاية ميشيغان، صحيفة الجارديان: "إن تنبؤات الذكاء الدقيقة ستكون ممكنة في المستقبل القريب، وأتوقع أن تتبناها بعض الدول بسبب توفر التكنولوجيا اللازمة لإنجاز ذلك، على الرغم من أنها لا تزال أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بإصلاح الأمراض الوراثية".

ولكن منذ الإعلان المثير للعالم الصيني خه جيانكوي في الخريف الماضي ، والذي اعترف فيه بأنه قد قام بتحرير الحمض النووي لتوأمين من الإناث لشفائهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، فإن علماء الوراثة يكافحون لإيجاد وسائل أخرى للوقاية من الإصابة بمرض الإيدز.