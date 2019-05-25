تغريدات نجوم الفن... احتفاء وتقدير

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدت حسابات نجوم الفن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، عامرة برسائل الشكر والتقدير، إلى جانب احتفاء واضح بما حققته أعمالهم الدرامية من نجاح حتى الآن، في وقت شهدت فيه الكويت أخيراً إقامة مهرجان «المميزون في رمضان».

والذي كرمت فيه عدداً كبيراً من نجوم الدراما، على ما قدموه من أعمال ناجحة، حيث احتفى النجوم المكرمون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بما حصلوا عليه من دروع وشهادات تقديرية، في وقت، نشطت فيه بعض الفنانات في إطلاق أناشيد دينية بمناسبة الشهر الكريم.

إلى دبي

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقبيل مشاركتها في برنامج «مجموعة إنسان» الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، آثرت أن تطل على جمهورها بزي مضيفات «طيران الإمارات»، حيث اعتمرت قبعة إحدى المضيفات، وأرفقت صورتها التي نشرتها على حسابها في «تويتر» بتعليق قالت فيه «إلى دبي».

في حين، نشرت مواطنتها اليسا، صورة تبين المنظر الخارجي للمستشفى الذي تمكث فيه حالياً في مدينة هينترتزارتن الألمانية، حيث تتلقى العلاج من مضاعفات حدثت لها جراء علاجها من مرض السرطان، ليبادر جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل والعودة من جديد لهم.

لفتة جميلة

لفتة جميلة قامت بها مؤسسة دبي للإعلام عبر قنواتها التلفزيونية، إذ قامت بإعداد فيديو وثائقي قصير يعرض على قناتي دبي وسما دبي،حول الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، استعرضت فيه مسيرته الفنية، الأمر الذي دعا الجسمي إلى التوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة مؤسسة دبي للإعلام، وخص بالشكر أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، على هذه اللفتة، وأكد الجسمي أن هذا الفيديو يعد وساماً على صدره، ويشكل أكبر دعم وأجمل هدية يتلقاها من الإعلام الإماراتي.

أما الفنان حسين الجسمي، فنشر على صفحته في «انستغرام» مقطعاً مصوراً يوثق لحظات تكريمه بلقب «السفير المفوض فوق العادة للعمل الإنساني»، خلال احتفالية نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول من امس، بمناسبة افتتاح مبناها الجديد في العاصمة أبوظبي، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: «دروب الأمل مستمرة والإنسانية تدفعنا نحو خدمة الإنسان، شكراً على ثقة الهلال الأحمر الإماراتي (السفير المفوض فوق العادة للعمل الإنساني).

غياب الخشاب

غياب الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن المشهد الدرامي في رمضان، لم يمنعها من الظهور مجدداً على الشاشات، فبعد مشاركتها في برنامج»شيخ الحارة«أطلقت سمية، وعبر قناتها على موقع»يوتيوب«، أول أنشودة دينية لها في شهر رمضان، وحملت عنوان»صلوا عليه«، وهي من ألحان سمية الخشاب نفسها.

وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس، وعلى ذات النسق سارت الفنانة المغربية جنات، والتي نشرت أنشودة جديدة بصوتها حملت عنوان»تأملات في نعم الله«، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أحمد الحجار.

مغامرة مجنونة

الفنانة حلا شيحة، كانت احدى»ضحايا«مقالب»رامز في الشلال«الذي يقدمه الفنان رامز جلال، حيث وصفت تجربتها في البرنامج بـ»أنها مغامرة مجنونة«، وقالت عبر»ستوري انستغرام«بأن كافة أفعال رامز جلال تضحكها، وفي الوقت نفسه، رد الفنان أحمد فهمي على منتقدي مسلسله»الواد سيد الشحات«، وتحديداً في الحلقة التي ظهر فيها بشخصية»بسام«.

وأوضح فهمي، أن ظهور الشخصيات الكرتونية بجرافيك متواضع وجودة ضعيفة، كان مقصوداً ليتماشى مع المشهد الكوميدي، وطالب منتقد عمله، بعد مشاهدة المسلسل، كما وصفه بـ»ثقيل الدم، ولا يستوعب الكوميديا«.

عين رائعة

بينما قدم الفنان أحمد السقا الشكر إلى المخرج محمد سامي، الذي تولى إخراج مسلسل «ولد الغلابة»، حيث قام السقا وعبر الفيسبوك، بنشر صورة له برفقة سامي، وأرفقها بتعليق قال فيه:»كل الشكر لهذا الرجل لسهره على كل تفاصيل المشروع من بدايته حتى انتهائه، عين رائعة تشرف على كل تفاصيل المسلسل.. تحية من القلب».

وفي السياق نفسه، توجه الفنان أشرف عبد الباقي عبر حسابه على «تويتر»، بالتهنئة إلى كافة نجوم مسرح مصر، على ما حققوه من نجاح خلال الشهر الكريم، وقال في تغريدته «سعيد جداً بنجاحكم خلال الشهر الكريم، ومزيد من التألق»، والتي أرفقها بصورة تجمع المسلسلات التي يشارك فيها هؤلاء النجوم.