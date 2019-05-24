إعدام أشهر سفاحي النساء بعد 35 عاماً

المصدر: وكالات

أعدمت ولاية فلوريدا الأميركية، الخميس، رجلا في الخامسة والستين من عمره يدعى روبرت لونغ، يعرف بأنه واحد من أشهر السفاحين.

وأدين لونغ بخطف 8 نساء، والاعتداء عليهن، وقتلهن، عام 1984.

وقال المحققون إن موجة جرائم لونغ بدأت في الثمانينيات، حين كان يستجيب إلى إعلانات عن سلع منزلية مستعملة للبيع تنشرها نساء في صحف محلية، ليذهب إلى منازلهن متظاهرا بنية الشراء قبل أن يعتدى عليهن ويقتلهن.

وتعتقد السلطات أن لونغ، الذي أطلق عليه لقب "مغتصب الإعلانات المبوبة"، استخدم هذا التكتيك لاغتصاب العشرات من النساء في ولايتي فلوريدا وكاليفورنيا، وفق "رويترز".

وقالت متحدثة باسم إدارة السجون في الولاية إن حكم إعدام لونغ نفذ الساعة 6:55 مساء بالتوقيت المحلي في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.