الدراما المصرية بانتظار صافرة انتهاء التصوير

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع وصول قاطرة الموسم الدرامي الرمضاني إلى نصف الطريق، أطلق عدد من صناع الدراما المصرية، صافرة النهاية، ليسدلوا الستار على مواقع تصوير أعمالهم، ويعلنون الخروج من غرف المونتاج.

وذلك بعد أن أمضوا أشهراً طوالاً في هذه الأماكن، على أمل الانتهاء قبل أن يطلق الشهر الكريم مدافعه، إلا أن انشغال نجوم هذه المسلسلات بأعمال أخرى، أجبر صناع الدراما على إعادة جدولة مواعيد تصوير أعمالهم الدرامية، والتي يبدو أن بعضها سيستمر خلال العشر الأواخر من رمضان.

كلبش

بعد عمل تجاوز مدة 4 أشهر، أعلن المخرج بيتر ميمي، الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، عملية التأخير كانت بسبب انشغال كرارة في تصوير أعمال سينمائية، الأمر الذي عرّض العمل لتوقف تام في تصويره.

ولكن يبدو أن «حلاوة» النجاح التي حققها المسلسل جماهيرياً، قد خففت كثيراً من وطأة التصوير وما يصاحبه من إرهاق، وهو ما انسحب على «مملكة الغجر»، الذي يستعد مخرجه عبد العزيز حشاد لإيقاف كاميرات تصوير المسلسل، الذي تواجه فيه الفنانة فيفي عبده زميلتها حورية فرغلي، وسامح الصريطي وأحمد كرارة، المسلسل الذي كتب نصه محمد الغيطي، يلقي الضوء على حياة الغجر.

ويتناولها بشكل مختلف، ويكشف عن بعض من أسرار حياتهم. وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يغادر الفنان محمد عادل إمام وزملاؤه قريباً مواقع تصوير مسلسله «هوجان»، للمخرجة شيرين عادل، وكان المسلسل قد حقق ردود فعل إيجابية على موقع «تويتر»، حيث وصفه البعض بـ «بالعمل الكوميدي خفيف الظل».

لآخر نفس

الفنانة ياسمين عبد العزيز، ودعت أخيراً مواقع تصوير مسلسلها «لآخر نفس»، بعد أن تمكنت من إقناع الجميع بقدرتها على إحداث التغيير في أدائها، لا سيما أنها اعتادت على تقديم أدوار الكوميديا في السينما والتلفزيون، الأمر الذي وضع مسلسلها «لآخر نفس»، على رأس قائمة المسلسلات المفضلة لدى الجمهور.

ويبدو أن الفنان محمد رمضان، لم يلتفت كثيراً إلى حالة الجدل التي أثارها مسلسلة «زلزال» على مواقع التواصل الاجتماعي، ليواصل رمضان تصوير مشاهده في العمل الذي يتولى إخراجه إبراهيم فخر، والذي كشف أن سبب التأخير مرتبط بالسيناريست عبد الرحيم كمال، الذي لا يزال يواصل تأليف الحلقات الأخيرة من المسلسل، الذي يشارك فيه حلا شيحة وهنادي مهنى وماجد المصري وحسام داغر.

الفنان حماده هلال، والذي تمرد على طبيعة شخصياته الدرامية في مسلسله «ابن أصول»، خرج أخيراً من مواقع تصوير العمل، لينهي بذلك حالة «الطوارئ»، التي أعلنها المخرج محمد بكير، من أجل إنجاز تصوير حلقات المسلسل، الذي كتب نصه أحمد محمود أبو زيد، وشارك في بطولته سوزان نجم الدين وآيتن عامر.

تقليل

الأمر ذاته، انسحب أيضاً على الفنانة مي عز الدين، والتي ودعت أخيراً استوديوهات مسلسل «البرنسيسة بيسة»، والذي لم يحقق النجاح المطلوب، لا سيما بعد دعوة الجمهور للفنانة مي عز الدين بعدم العودة إلى الكوميديا، التي لا تناسبها على الإطلاق. وهو ما دعاها إلى الخروج عن صمتها، للدفاع عن نفسها، ومطالبة الجميع بعدم التقليل من الجهود التي تبذلها وطاقم العمل، الذي يشارك فيه أيضاً بوسي ومحمد أنور وحجاج عبد العظيم.

عدد من صناع الدراما سيواصلون التزامهم في مواقع التصوير، خلال العشر الأواخر من رمضان، وعلى رأس هذه الأعمال، يأتي «قمر هادي» لهاني سلامة، و«بركة» لعمرو سعد، و«الواد سيد الشحات» لأحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير مسلسلها «حدوتة مرة» حتى نهاية رمضان.

وذلك بسبب أنها بدأت متأخرة في تصويره، والأمر كذلك بالنسبة لمسلسل «علامة استفهام»، ومسلسل «طلقة حظ» للفنان مصطفى خاطر، ومسلسل «أبو جبل»، للفنان مصطفى شعبان.