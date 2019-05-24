الأقصر للسينما الأفريقية يعلن ملامح دورته التاسعة

المصدر: كان- البيان

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال لقاء صحفي أقيم بالجناح التونسي بمهرجان كان في دورته 72، أن الدورة التاسعة من المهرجان ستقام في الفترة من الجمعة 13 إلى الخميس 19 مارس 2020، وستكون ضيف الشرف هي سينما دولة كينيا، من خلال برنامج نظرة عن قرب للسينما الكينية الواعدة، حيث يكافح جيل من السينمائيين الشباب لتقديم أعمال سينمائية متميزة، تعبر عن واقع بلادهم بصدق ووعي ودأب.

المؤتمر الصحفي تحدث فيه السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان بحضور السيناريست أحمد حلبة منسق عام المهرجان ولفيف من السينمائيين والنقاد من أفريقيا وأوروبا.

دورة المهرجان التاسعة ستحمل اسم الفنان المصري الراحل فريد شوقي بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.