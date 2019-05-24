بالفيديو.. مطاردة هوليوودية أبطالها شرطة وامرأة وكلبان

المصدر: البيان الالكتروني

قبضت الشرطة الامريكية على سارقة لمنزل متنقل، بعد مطاردة هوليوودية في لوس أنجلوس أبطالها الشرطة وامرأة وكلبان، حيث رفضت السائقة الاستجابة لنداء دوريات الشرطة في طريق كاليفورنيا السريع.

وقد استخدم رجال الشرطة العنف لتوقيف السائقة التي كانت تقود الحافلة بسرعة 97 كيلومترا في الساعة.

وبعد اصطدام الحافلة بشجرة وتوقفها، تم نقل السائقة إلى المستشفى، كما استحوذت الشرطة على الكلبين.

ولم تبرر السائقة أمام رجال الشرطة أسباب هروبها وتجاوزها السرعة المحددة، وفق "يورونيوز".