رحيل حلاق المشاهير

المصدر: البيان الالكتروني

توفي الحلاق الشهير ومبتكر "تصفيف الشعر" باتريك أليس عن عمر ناهز 88 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت "روسيا اليوم" عن موقع "BFM TV"، أن باتريك أليس ولد في إسبانيا بمدينة سانتاندير العام 1930 واسمه الحقيقي خيسوس غونزاليس. وهاجر مع عائلته إلى فرنسا خلال الحرب الأهلية.

دخل أليس عالم الموضة عندما عمل ساعيا في أحد صالونات تصفيف الشعر، وابتكر العام 1964 تصفيفا جديدا وأعطاه أشكالا مختلفة أثناء تنشيف الشعر بمجفف الشعر الكهربائي، وأسس فيما بعد شركة "Alès Groupe" لمستحضرات التجميل.

وعمل الحلاق الشهير أليس مع العديد من الفنانين والسياسيين، فصفف شعر الممثلة الفرنسية كاترين دينوف، وزوجة الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جاكلين كينيدي، كما أنه طور منتجات العناية بالبشرة المستخرجة من الأعشاب.