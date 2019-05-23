70 لوحة لمعرض زايد رمز التسامح في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في أم القيوين، معرضاً للصور الفوتوغرافية، بعنوان «زايد رمز التسامح»، ضمن برامجه وأنشطته في عام التسامح، وضم المعرض 70 لوحة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تحكي مسيرة رائدة وتاريخية في ترسيخ مبدأ التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والجنسيات والأديان في دولة الإمارات، التي تعتبر مركزاً حضارياً متقدماً في تحقيق السلام لكل من يقطن على أرضها.

ويهدف المعرض إلى التعريف بنهج القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورؤيته لتحقيق التعايش السلمي بين شعوب ودول العالم.

وقد افتتح المعرض، والذي أقيم في مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، ريسا فان دير ميروي المدير الإداري للمستشفى، وعبد الله علي بوعصيبة مدير المركز الثقافي بأم القيوين، وعدد من موظفي الإدارة بالمستشفى.