بعد غياب 34 عاماً … الفنانة عزيزة جلال تكشف أسراراً لأول مرة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد غياب لمدة 34 سنة عن الساحة الفنية العربية، أطلت الفنانة المغربية، عزيزة جلال، على الجمهور من خلال برنامج "لقاء من الصفر" على قناة mbc.

وحلت عزيزة جلال ضيفة على mbc، بعدما قررت الاعتزال قبل ثلاثة عقود، وقدمت لجمهورها أغنيتها "مستنياك"، التي اشتهرت بها.

وكان أول ظهور لجلال، منذ غيابها الطويل عن الساحة الفنية، في مناسبة خاصة السنة الماضية.

وكانت عزيزة جلال صوتا مميزاً لفت الأنظار إليه سريعا لكنه سرعان ما اختفى بسبب الزواج حيث قررت عزيزة الزواج، واستقرت بمدينة الطائف، ورزقت بثلاثة أبناء درسوا وتخرجوا في الجامعات.

وكشفت الفنانة الكبيرة أنها كانت معجبة بصوت والدتها إلى درجة أنها كانت تتمنى لو تملك مثله.

وقالت جلال إن والدتها كانت تغني للفنانين فريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، أمامها، فكان يعجها صوتها، وترد عليها: “الله لو كان صوتي كصوتك أمي.. أريد الغناء مثلك بصوت جميل”.

وكشفت جلال أنها أصيبت بحمى الأطفال مباشرة بعد ولادتها، الأمر الذي أثر في صحتها، خصوصا عينيها.

واعتزلت عزيزة جلال الفن في أوج عطائها، بعد زواجها من رجل أعمال سعودي، عام 1985، لتتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف السعودية.