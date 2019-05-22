إصابة الفنان محمد نجم بجلطة دماغية وحالته حرجة

المصدر: البيان الالكتروني

أصيب الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم أحد رواد الكوميديا المسرحية المصرية بجلطة دماغية دخل على اثرها أحد مستشفيات الدقي، ويخضع حاليا للعلاج داخل العناية المركزة، وسط تكتم شديد من أسرته.

وكان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أى شيء عن مرضه، أو أي تفاصيل أخرى.

وكشف شريف محمد نجم نجل الفنان الكوميدي، أن والده يحتاج إلى دعوات محبيه وجمهوره، حيث وصل لمرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة خطيرة، موضحا عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن الأطباء منعوا عنه الزيارة بسبب حالته الحرجة .

والفنان محمد نجم من مواليد العام 1944، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات، بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص، كما أسس فرقة مسرحية حملت اسمه، وقدم مسرحيات عديدة أبرزها "عش المجانين" التي اشتهر من خلالها بلزمته الشهيرة "شفيق يا راجل".

وقدم نجم مسرحيات أخرى منها "اعقل يا مجنون"، "عبده يتحدى رامبو"، "أولاد دراكولا، وكانت آخر أعماله مسرحية "الأونطجي"، وشاركه البطولة انتصار، ومنير مكرم وريكو.

شارك في عدة أفلام سينمائية منها مولد يا دنيا، ولن أعود، والكذاب، وقمر الزمان، وانتهى الحب.