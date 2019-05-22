مشهد نادر.. اصطاد تمساحاً بيديه!

المصدر: البيان الالكتروني

في مشهد تقشعر له الأبدان، قام رجل أسترالي باصطياد تمساح والإمساك به بيديه العاريتين.

وانتشر هذا الفيديو الجريء على "يوتيوب"، وحصد آلاف المشاهدات.

وذكر موقع "Northern Territory News" الإخباري المحلي أن نيكولاس ميلياري فيتزباتريك يصطاد التماسيح بيديه العاريتين. واعترف أنه قرر التحقق من مهاراته المكتسبة على مر السنين، مؤكداً أنه لم يفقدها حتى الآن.

وتظهر المشاهد وقوف نيكولاس في النهر والمياه تغمر ركبتيه، ثم ينحني ويمسك التمساح بيديه. بعدها يخرج الرجل من المياه ويظهر ما اصطاده أمام الكاميرا بحسب العربية نت.

وفي نهاية الفيديو، أطلق الأسترالي سراح التمساح وأعاده إلى النهر.