حافلة تمر فوق امرأة فماذا حدث؟

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت سلطات بلدية ناوكالبان فى المكسيك عن مقطع الفيديو مثير للإعجاب والدهشة، الذي يظهر اللحظة التى تمر فيها حافلة فوق امرأة مكسيكية ، ولكنها تنجو دون اصابات.



ووفقا لقناة "تيلي موندو 40" البرازيلية فقد وقع الحادث فى شارع أفييندا بالمكسيك، ويظهر في الفيديو أن وسائل النقل العام تتوقف بعد أن مرت الحافلة على المرأة ، وانحنى العديد من الأشخاص لمحاولة مساعدة الضحية، إلا أنها نجت دون أي اصابات.



وقالت السلطات المحلية بحسب اليوم السابع إن المرأة تلقت مساعدة طبية، رغم أن صحتها جيدة ، ولم تتعرض لأى اصابات.