تكريم ألان ديلون في مهرجان «كان» السينمائي

المصدر: كان - رويترز

تسلم الممثل الفرنسي ألان ديلون، الأحد، جائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديراً لمسيرته الفنية التي امتدت لستين عاماً شرفية في مهرجان «كان» السينمائي الدولي بعد تجاهل انتقادات نجمت عن آرائه في المرأة.

وأدت وسامة ديلون وأدواره في الأفلام الرئيسة في السينما طول فترة الستينات والسبعينات إلى جعله رمزاً في فرنسا، وقد استقبل بحفاوة كبيرة من قبل الجمهور خلال احتفال خاص في المهرجان.

فيما أثار قرار تكريم ديلون البالغ من العمر 83 عاماً جدالاً، لاسيما خارج فرنسا ونُشر التماس على الإنترنت في الولايات المتحدة جمع أكثر من 25500 توقيع. وقال ديلون في كلمة أمام المهرجان: «إذا كان هناك شيء واحد أنا فخور به بشكل حقيقي فهذا الشيء الوحيد هو مسيرتي المهنية».