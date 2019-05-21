«صراع العروش» يصل إلى نهايته بعد 73 حلقة

المصدر: لندن - رويترز

بعد 8 مواسم و73 حلقة، بلغ مسلسل صراع العروش (جيم أوف ثرونز)، الذي تبثه شبكة (إتش.بي.أو) نهايته بوفاة أخرى غير متوقعة واعتلاء شخصية لم تكن مرجحة العرش.

استمرت الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى - الخيالي- نحو ساعة و20 دقيقة، وأنهت مساء يوم أول من أمس، حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة، والمسلسل مقتبس عن روايات جورج آر.آر. مارتن.

وانتهت المنافسة الشرسة في المسلسل على العرش الحديدي بوفاة أولاً ثم باختيار غير متوقع لمن سيحكم مملكة ويستيروس الخيالية. وبذلك يصل المسلسل الذي أصبح حجر الأساس في عروض فترة الذروة لشبكة (إتش.بي.أو) إلى الختام، لكن موسمه الأخير كان أيضاً الأكثر إثارة للانقسام.