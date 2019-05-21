«عزلة الحلزون».. غوص روائي في أعماق التاريخ العربي

المصدر: بيروت - البيان

صدر عن دار «هاشيت أنطوان - نوفل»، رواية «عزلة الحلزون» للروائي السوري، خليل صويلح، الحائز جائزة الشيخ زايد للكتاب في 2018، وتقع في 213 صفحة من الحجم المتوسط.

ويكتب صويلح هذه المرّة رواية تاريخية مكثّفة في أسلوب كتابي مغاير طليق ورشيق، وهو بحث مغامر وجريء في عمق الأدبيات العربية والثقافة والتاريخ والحضارة العربية.

وهنا نبذة من الرواية «أبلغتني رهام بعد يومين من وصولها إلى البلدة، باتّصالٍ هاتفيّ مشوّش، بأنّها وجدت بقايا شاهدة الرخام التي تحمل اسم أبيها، لكنّها لم تجد مكان القبر بعد، وبأنّها لن تعود حتّى تعثر عليه، وتعيد ترميمه كما كان، ثمّ قالت بتصميم: لن أعود قبل أن أكتب السطور الأولى من سيرة أبي المحذوفة من وثائق السجلّات الرسميّة».