«دبي العطاء» و«الدولي للناشرين» يدعمان مستقبل النشر في أفريقيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقّعت «دبي العطاء»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للناشرين، لدعم مجموعة من المبادرات التي تعالج التحديات الملحّة التي يواجهها قطاع النشر في القارة الأفريقية، وتطوير إمكانات النشر المحلية ومقوماتها، وتعزيز ثقافة القراءة.

وقّع على مذكرة التفاهم كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وطارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لـ«دبي العطاء».

ومن خلال هذه الشراكة، التي ستمتد 4 أعوام، تلتزم «دبي العطاء» بتخصيص 2.938.800 درهم (800.000 دولار)، تجاه توسيع نطاق برامج الاتحاد الدولي للناشرين في أفريقيا، فضلاً عن التعاون في مبادرات جديدة خاصة بالتنمية المستدامة والتعليم والنشر، وستوظف «دبي العطاء»، التي أطلقت برامج تعليمية في أكثر من 20 دولة أفريقية، خبراتها الواسعة في مجال تعزيز مهارات القراءة والكتابة والنشر التعليمي والتعليم باللغة الأم، من أجل دعم هذه الشراكة. إذ تم تحديد كينيا والمغرب، كبلدان تركيز أولية، مع دول مستفيدة أخرى، سيتم الإعلان عنها في مرحلة لاحقة.

أداة فاعلة

وحول الشراكة الجديدة، قالت الشيخة بدور القاسمي: «يُعدّ النشر أداة فاعلة لبحث أبرز التحديات التي تواجه شعوب العالم، كالأمية، والفقر، والنزاعات، وعدم تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والبطالة، وهذا ما دفع الاتحاد الدولي للناشرين لإطلاق سلسلة «الندوات النقاشية الإقليمية ــ أفريقيا» في العام الماضي، حيث يقوم عملنا في القارة الأفريقية على تحويل الكلمات والرؤى النظرية إلى أفعال ومشاريع عملية، وتعتبر مؤسسة «دبي العطاء»، إحدى أكثر الشركاء استجابة وقدرة على تلبية آمالنا وتطلعاتنا، إذ سنعمل معاً، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء، على تنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة، بهدف ضمان إحداث التغيير الإيجابي في مستقبل قطاع النشر الأفريقي».

إمكانات واعدة

فيما قال طارق القرق: «تحتضن كل من أفريقيا والعالم العربي، جيلاً شاباً على اتصال رقمي متزايد. لهذا السبب، فإن قطاع النشر لديه إمكانات واعدة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وفي إطار دعم تنمية ثقافة القراءة الوطنية، غالباً ما يكون لتعزيز قطاع النشر تأثير كبير بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

فالقراءة، على سبيل المثال، توسع خيال الإنسان، وتفتح عقله نحو احتمالات جديدة وأفكار مبتكرة. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل مع الاتحاد الدولي للناشرين والشركاء المنفذين المحليين، على مواجهة التحديات المنهجية الصعبة، مثل نقص الكتب المدرسيّة، ومحو الأميّة في المناطق الريفيّة، والتي تحول دون قيام عدد من البلدان الأفريقية بتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

تنمية مستدامة

بدوره، قال هوغو سيتزر، رئيس الاتحاد الدولي للناشرين: «يسعدنا العمل مع «دبي العطاء»، لأنها تشاركنا إيماننا بدور الكتب والتدريس السليم والمواد التعليمية في الارتقاء بالتعليم. ويلتزم الناشرون والاتحاد الدولي للناشرين، من خلال مثل هذه المبادرات، وسلسلة الندوات الأفريقية التابعة لنا، بتحسين تعليم الأطفال حول العالم.

وهذا لا يعني الحصول على الكتب فحسب، إنما أيضاً يشمل الدعم الهيكلي لقطاع النشر بالكامل، لإنشاء شبكة من المؤلفين والناشرين والموزعين، والمكتبات التي يمكنها دعم المعلمين، وتغيير مستقبل ملايين الأطفال في البلدان النامية بشكل إيجابي، عن طريق تعزيز التنمية المستدامة».

2030

تلعب «دبي العطاء» دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة، والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب الفني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة وتعليم الفتيات والتعليم الشامل. وقامت دبي العطاء حتى الآن بتوزيع أكثر من 6.6 ملايين كتاب باللغات المحلية.