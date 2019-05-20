سهير البابلي في العناية المركزة

دخلت النجمة المصرية سهير البابلي بطلة مسرحية مدرسة المشاغبين العناية المركزة بأحد المستشفيات في مصر بعد تعرضها لمشاكل صحية في شهر رمضان.

وقال المخرج عمر زهران إن النجمة سهير البابلي دخلت أحد المستشفيات لإجراء تحاليل دورية، موضحا أن حالتها الصحية مستقرة، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع."

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور نشرها المخرج عمر زهران وهو بقرب النجمة المحبوبة في غرفة المستشفى.

وقال زهران: إن النجمة محجوزة بالعناية المركزة في أحد المستشفيات مشيرا إلى أن حالتها الصحية قد تحسنت كثيرا، لكن الزيارة ممنوعة بأمر الأطباء.

وكان زهران قد كتب في تعليقه على الصور التي نشرها له برفقة البابلي : "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعة دوما.. سهير البابلي".