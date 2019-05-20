أنطونيو بانديراس: أعدت اكتشاف نفسي بنوبة قلبية

المصدر: Ⅶ كان (فرنسا) - رويترز

قال النجم السينمائي أنطونيو بانديراس، إن نوبة قلبية تعرض لها قبل عامين، دفعته إلى الاهتمام بصحته، لكنها أتاحت له أيضاً إعادة اكتشاف نفسه كممثل، في وقت كان يستعد فيه للعب دور البطولة في فيلم المخرج بيدرو ألمودوبار الجديد، وهو من أفلام السير الذاتية.

وأضاف بانديراس: «كانت النوبة القلبية درساً رائعاً لحياتي». وتابع «لم أعد أدخن، وأؤدي تمارين أكثر من ذي قبل، وأشعر بصفاء ذهني أكثر، وأعدت اكتشاف نفسي بصورة ما».

وفي الآونة الأخيرة، أدى الممثل الإسباني الذي شارك في أفلام مثل «قناع زورو» و«إيفيتا» دور الرسام بابلو بيكاسو في الدراما التلفزيونية «جينياس». يدور فيلم بانديراس «الألم والمجد»، المرشح لـ«سعفة كان» الذهبية، حول مخرج سينمائي مسن معذب، يتأمل ما مضى من حياته. ويجمع الفيلم مجدداً بين بانديراس والممثلة بينيلوبي كروز، التي عملت طويلاً مع ألمودوبار.