ندوة عن حماية المصنفات الفنية في مركز الجليلة لثقافة الطفل

المصدر: دبي - البيان

استضاف مركز الجليلة لثقافة الطفل، ندوة وجلسة نقاشية بعنوان «قانون حماية المصنفات الفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، قدمها الأستاذ الدكتور خالد رأفت، عميد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي.

شملت الندوة تعريفاً بحقوق الملكية الفكرية، والقانون العام والخاص، كما تم التركيز على الملكية الأدبية والفنية لكونها تصب في صميم عمل المركز.

وقدم الدكتور خالد لفريق عمل المركز موجزاً تعريفياً لعناصر المصنف، وتقسيماته، المصنفات المعلوماتية، الحماية والترخيص الإجباري، النسخ وترجمة المصنفات، الطبيعة القانونية لحق المؤلف، حقوق المؤلف المعنوية والمالية، المصنفات المستبعدة من نطاق الحماية، الاستخدامات المتاحة للجمهور، الحقوق المجاورة وعقود النشر.

تخللت الندوة مناقشة عن كيفية تسجيل وحماية حقوق المقطوعات الموسيقية، اللوحات الفنية، قطع الخزف والنحت، البرامج الإذاعية والأزياء، وذلك لمعرفة الحقوق القانونية للفنانين والأطفال الموهوبين المنتسبين إلى المركز، بهدف حماية أعمالهم وترسيخ مبدأ حماية الحقوق الفكرية في تعاملاتهم.

ويعمل مركز الجليلة لثقافة الطفل على تعزيز ثقافة الطفل في مختلف المناحي العملية والفنية، إلى جانب توعيته بحقوقه المادية والمعنوية، لا سيما أن معظم الأطفال المنتسبين للمركز يخرجون بأعمال مبتكرة وخلاقة على المستوى الفني.