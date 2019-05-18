تمساح شارد يشلّ حركة قاعدة جوية أمريكية

المصدر: البيان الالكتروني

شل تمساح شارد الحركة في قاعدة جوية أمريكية ، حسبما ذكر موقع " روسيا اليوم " العربي .

وفي التفاصيل يقول الموقع : " نشر أحد موظفي قاعدة ماكديل الجوية العسكرية الأمريكية صورة لتمساح يزحف على أحد مدرجات مطار القاعدة ".

وكتب موظف القاعدة الجوية العسكرية تحت صور التمساح التي نشرها في "فيسبوك" مازحا: "سيداتي وسادتي، فريق ماكديل التمساح يستعد للإقلاع".

يذكر أن التمساح الشارد شكل إرباكا لحركة إقلاع الطائرات على مدرج المطار العسكري بعد أن اكتشفه العاملون يتجول على المدرج.

وتم حل المشكلة، وفقا للملازم الأول براندون هانر، ونقل التمساح بشاحنة عسكرية إلى أقرب مورد طبيبعي للمياه في المنطقة.

كما أكد موظف آخر في القاعدة الجوية، عمل 5 سنوات فيها، أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذه الحادثة.