النجوم على «التواصل الاجتماعي»: «الصلح خير»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حالة نشاط لافتة تشهدها حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي تبادل بعض النجوم الإشادات بما يقدمونه من أدوار في أعمالهم الدرامية، يبدو أن رمضان قد وضع حداً لخلافات بعض الفنانين، الذين أعلنوا قناعتهم بقاعدة «الصلح خير»، مؤكدين في الوقت نفسه، أن «المياه بينهم قد عادت إلى مجاريها»، ليطل داوود حسين بسلسلة نصائح رمضانية عبر «انستغرام».

بينما يروج أحمد الشقيري لسلسلته الجديدة، فيما كشفت ديانا حداد عن أغنياتها الجديدة.

تغريدة واحدة كانت كفيلة بأن تنهي حالة الخلاف بين الفنانة أحلام وزميلتها أصالة، بعد أن بادرت أحلام عبر تغريدتها إلى معايدة أصالة بمناسبة عيد ميلادها الـ 50، لتبدو أن تغريدة أحلام التي تمنت فيها طول العمر ودوام الصحة والعافية لأصالة، الأكثر لمعاناً بين تغريدات الفنانين، لا سيما وأن أحلام أكملت تغريدتها بالتأكيد أنها «سامحت أصالة» وطلبت منها مسامحتها أيضاً.

وكانت أصالة قد تجاوبت مع تغريدة أحلام، بوصفها «صاحبة القلب الطيب».

سلسلة جديدة

على نسق سلسلة «إحسان من الحرم» التي عرضت في السنوات الماضية، يسير الإعلامي أحمد الشقيري خلال رمضان الماضي، حيث يقدم سلسلته الجديدة «إحسان من المدينة»، والتي كشف عنها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويتناول فيها العديد من مراحل توسعة الحرم النبوي الشريف، وتأسيسه، وما يشهده يومياً من فعاليات خلال الشهر الكريم.

وفي المقابل، عبر الفنان الكويتي داوود حسين عن سعادته في مشاركة فرق زاجل التطوعية، قائلا عبر مقطع مصور بثه على «انستغرام» إن حضوره ومشاركته كانا من أجل مساعدتهم، والتعبير عن فخره بهم، واصفاً إياهم بـ «العمالقة»، مثمناً كل قطرة عرق تنزل من جبهة المتطوعين من شباب وبنات مشروع «زاجل»، وكان حسين قد أكد في أحد المقاطع المصورة على أهمية تناول المياه في رمضان.

«تحايا»

«في رمضان، لا يستوعب عقلي أن أتابع غير مسلسل واحد، وهذا العام»مسافة أمان«فرض حضوره علي كمشاهدة اشتاقت للعمل السوري، تحية من القلب لكل صناع العمل وممثليه جميعاً، ولكن سلافة معمار ملكة حقيقية بدورك، ألف مبروك من قلبي»، بهذا المنشور الذي نشرته الفنانة السورية أمل عرفه على صفحتها في الفيسبوك، وصفت أداء زميلتها الفنانة سلافة معمار في مسلسل «مسافة أمان»، للمخرج الليث حجو، والذي بادر بدوره إلى التعليق بالقول:

«إنها قيمة مضافة للعمل عندما يكون هذا الرأي صادراً عن فنانة بمستواك.. شكراً للصديقة أمل عرفة». وإلى جانب «مسافة أمان» تطل سلافة معمار هذا العام أيضاً عبر مسلسل «الحرملك»، فيما تشارك أمل عرفه في مسلسل «كونتاك» للمخرج حسام الرنتيسي.

سياق واحد

عن سياق الإشادة، لم تخرج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، التي تلقت تهنئة رسمية من الحساب الرسمي لـ «يوتيوب» على موقع تويتر، بعد نجاح مسلسلها الجديد «بدل الحدوتة 3» للمخرج خالد الحلفاوي وأغنياتها في تصدر قائمة الأكثر رواجاً في مصر والدول العربية.

حيث غرد القائمون على حساب «يوتيوب» بالقول: «نتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم شاهدوا الآن أمتع المقتطفات من مسلسل بدل الحدوتة 3». ومن جانبها عبرت دنيا سمير غانم عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسلها الرمضاني، وأغنياته.

«رمضان جانا»

أما الفنان المصري هاني رمزي فقد نشر عبر حسابه بموقع «إنستغرام» مقطع فيديو كوميدياً من أحدث مسلسل إذاعي له بعنوان «قمر في سكة سفر»، المذاع على الإذاعة المصرية. وجمع المقطع بين رمزي والفنانة انتصار، وعلق عليه بالقول «تسجيل الحلقات الأخيرة من المسلسل»، في حين، أشاد متابعو الفنان رامي صبري عبر صفحته بموقع «إنستغرام» بالأغنية التي نشرها عبر «الستوري» وجمعته بالفنانة أصالة نصري، وهما يؤديان أغنية «رمضان جانا»، وحصد الفيديو مئات الآلاف من الإعجاب.

الفنانة المصرية بشرى، فضلت أن تطل على جمهورها عبر صورة تظهر فيها وهي تقود الدراجة الهوائية في مدينة كان الفرنسية، التي حطت رحالها فيها لمتابعة فعاليات مهرجان كان السينمائي، والذي أعلنت فيه عن إنهاء خلافها مع الفنان محمد رمضان، وفق تعليق نشرته على «الفيسبوك» مرفقاً بمجموعة صور تجمعها مع محمد رمضان، واصفة«الصلح»، في الوقت نفسه بـ «بشرة خير»،.

حيث قالت: «كل عام وكلنا طيبين، وشكراً لكل من سعى وأولهم المهندس نجيب ساويرس، الذي كان أول شخص يريد أن يقيم الصلح بيننا، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد هناك أي خلاف، وذلك مجرد تنافس فني ليس إلا، والأهم هو سعادة الجمهور»، وأضافت: «إن شاء الله بعد ذلك نعمل مع بعضنا البعض، ولا نتبارز في الأغاني فقط».

أما الفنانة ديانا حداد فهي تعكف حالياً على تسجيل 5 أغنيات جديدة دفعة واحدة من ألبومها المقبل، وذلك وفق ما نشرته عبر حسابها على «سناب شات»، حيث ظهرت في أحد المقاطع من داخل الاستوديو بصحبة الملحن علي صابر، ووعدت جمهورها بأغنيات مختلفة وجديدة.