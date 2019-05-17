يربّي عنكبوتاً للتخلص من إزعاج حماته!

المصدر: البيان الالكتروني

قالت جريدة "الهداف" إن أحد مستخدمي موقع "ريديت" كشف أنه وفي محاولة يائسة للتخلص من إزعاج حماته له، استعان بعنكبوت ضخم لهذه المهمة.

ويقول المستخدم، الذي لم يكشف عن اسمه، إنه ليس من محبي العناكب بشكل كبير، ولن يفكر في تربية أحدها في المنزل كحيوان أليف في الأحوال الطبيعية، لكنه قرر أن يفعل ذلك، بعدما اكتشف أن حماته تعاني من رهاب تجاه العناكب.

وفي منشور حديث للرجل على الموقع نفسه، قال إن حماته كانت تثير غضبه بزياراتها غير المعلنة التي تنتهك خصوصيته، وعلى الرغم من أنه اشتكى لزوجته مراراً من ذلك، إلا أنها لم تفعل شيئاً لإيقاف إزعاج والدتها له.

وفي إحدى الزيارات، لاحظ الزوج ردة فعلة حماته، عندما شاهدت عنكبوتاً في إحدى زوايا المنزل، فقرر أن يستعين بعنكبوت مماثل لإبعادها والتخلص من إزعاجها.

ووضع الزوج العنكبوت في صندوق كبير بغرفة المعيشة، وذلك بعد أن حصل على موافقة زوجته على تربيته، من دون أن يخبرها عن السبب الذي دفعه إلى ذلك.

ويبدو أن الفكرة نجحت في إبعاد حماته عن المنزل، بحسب موقع "أوديتي سنترال".