عروض ضوئية للخط العربي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بالشراكة مع دبي مول، اول من أمس، تجربة فريدة من نوعها يعايشها زوار «دبي مول»، تتمثل في فعالية العرض الضوئي للخط العربي للفنان كريم جباري، حيث يستمر المعرض إلى يوم غد، ويجول الزوار معه في فضاءات اللغة العربية التي صافحت الأضواء حروفها الأنيقة ضمن اعماله، في مشهد جمالي خلّاب ينتصر للفن والإبداع.

وقدَّم جباري في عرضه لوحات مبهرة أثارت إعجاب الجمهور، مزج من خلالها شغفه بالخط العربي مع الرسم الضوئي، فكان النتاج نوعاً جديداً من الفن المعاصر، وتفاعل معه الجمهور بشكل لافت، ليشاركه التحليق في عوالمه الإبداعية.

ويجسد هذا البرنامج ترجمة لتوجهات «دبي للثقافة» التي تلتزم بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي، انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات وتطوير المشاريع والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.