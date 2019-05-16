ميلاد عملاق إنتاج تلفزيوني وسينمائي بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

تمضي شركة «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت»، في دعم المواهب المحلية والعربية ومطوري الأفلام والممولين، حيث أعلنت أمس، دخولها في مشروع شراكة مع «روكيت ساينس العالمية» للتمويل والإنتاج والمبيعات، وتأسيس شركة «يالا يالا»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتستهدف إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية وترفيهية ناطقة بالعربية. كما ستعمل الشركة على تطوير وتحضير وإنتاج وتمويل مشاريع إنتاجية للتلفزيون والأفلام، خاصة من أجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما كشفت الشركة عن بدء فرق عملها في شراء حقوق إعادة الإنتاج، إضافة إلى تطوير المحتوى الأصلي لأعمال مسرحية وتلفزيونية، واضعين هدفاً لهم، وهو إنتاج 4 أفلام ومسلسلين تلفزيونيين خلال العام الأول.

أساس مثالي

وقال مديرا الشركتين، جان لوكا، وثورستن شوماخر: «إن تأسيس هذه الشراكة، كان أمراً طبيعياً بالنسبة لنا، فالخبرة والعلاقات والمكانة لكلا الشركتين، تخلق الأساس المثالي لتأسيس هذه الشراكة، لتكون لاعباً أساسياً في مجال محتوى الترفيه في منطقة الشرق الأوسط، خلال التطور السريع لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». فمن جانبها، قالت المنتجة الإبداعية ريتا داغر، التي تتعاون معها الشركة بصفتها رئيس قسم المشتريات السابقة في شركة «وايلد بانش»: «تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقصص قوية تنتظر من يرويها».

وأضافت: «ستؤمن شركة يالا يالا، مقراً لموجة جديدة من صناع الأفلام الذين يتمتعون برؤى جديدة، لرواية قصصهم فيه، والذين يتقبلون كل أنواع وأصناف الإنتاج».