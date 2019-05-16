إصدار لمركز الإمارات للدراسات يفوز بجائزة سعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز كتاب «دولة الإمارات العربية المتحدة بين ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء»، للمؤلفة سعاد زايد العريمي، أحد إصدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي في مجال التنمية الاجتماعية.

وأعلنت اللجنة العليا لجائزة الأمير محمد بن فهد أسماء الكتب الفائزة بالجائزة في دورتها الأولى (2018–2019) في مجالات عدة، وهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها إصدار للمركز بجائزة مميزة، فقد سبق أن فازت العديد من إصداراته بجوائز محلية وعربية ودولية مختلفة.

ويتناول الكتاب التحديات التي تواجه الهوية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة ما يتعايش داخل حدودها من ثقافات متعددة، إذ إن وصف الثقافة السائدة في المجتمع بأنها ثقافة عالمية هو أفضل توصيف لواقع المجتمع في الإمارات، ليس لوجود الزخم الثقافي العالمي على أرضها فحسب، بل لأن المجتمع الإماراتي يتقبل ذلك ويتأقلم معه.

ومن، هنا ترى الكاتبة أن محددات الهوية الوطنية يجب تكون مستندة إلى الثوابت والمقومات التاريخية المحلية، إضافة إلى المعطيات المجتمعية المستحدثة، فالهوية هي نتاج لأيديولوجيا نابعة من تفاعل مجموعة من العوامل الاجتماعية والدينية والسياسية والنفسية. وبذلك فإن قدرة الهوية على الرسوخ مرهونة بدرجة التجانس التي تستطيع مقوماتها أن تحققها.

غرس القيم

كما يتناول الكتاب مسألة مهمة، وهي الولاء، وتقول الكاتبة إن غرس هذه القيمة في نفوس الناشئين من أبناء الإمارات يستلزم وضع معايير محددة للتنشئة الاجتماعية، ويستوجب روحاً وطنية عالية وفاعلة بعيدة عن المصلحة الفردية الضيقة. وهذا الشرط لن يتحقق إلا بإعادة النظر في المناهج والسياسات التربوية، وتبنّي استراتيجية تعتمد المساءلة النقدية.