عائلة محظوظة تعثر على كنز من الذهب صدفة

المصدر: البيان الالكتروني

عثر أفراد عائلة من مدينة بنديغو بولاية فيكتوريا الأسترالية على قطعة ذهبية يبلغ وزنها أكثر من نصف كيلوغرام.

وذكر موقع "News.com.au"، أن رجلا كان في نزهة سير في ضواحي المدينة، مع ابنتيه الصغيرتين وكلبه الملقب بـ "المحظوظ"، ولم ينتبه في البداية لدى مروره بجانب "حصاة غريبة".

وقال الأسترالي: "لقد مررت فعليا بالقرب من قطعة الذهب كما ركلت ابنتي هذه القطعة بقدمها وسألتني هل هذا ذهب؟ فأجبتها ليس مستبعدا" بحسب روسيا اليوم.

وأخذ أفراد العائلة قطعة الذهب إلى المتجر، بعد انتهاء النزهة، فتبين أنها تزن 624 غراما. وعرضوها على خبراء في المعادن الثمينة فأكدوا لهم بأنها من الذهب ويبلغ سعرها تقريبا 35 ألف دولار أسترالي (24 ألف دولار أمريكي).

وأشار رب العائلة إلى أن هذا الكنز جاءهم في الوقت المناسب لأن الأسرة تعاني من ضائقة مالية. كما أنه يعتزم مواصلة البحث مع عائلته عن الذهب في المكان نفسه، "عادة عندما تجد هذه القطعة الكبيرة من الذهب فبالتأكيد هناك قطع كثيرة أصغر حجما بالقرب منها".