2250 دولاراً لمن يفك نقشاً

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عرضت بلوغاستل ، وهي قرية صغيرة نائية في منطقة بريتاني الفرنسية ، جائزة قدرها 2000 يورو (2,250 دولارًا) لأي شخص يتمكن من فك رموز نقش عمره 230 عامًا محفور في لوح صخري قريب.

وتم اكتشاف الصخرة الغامضة وفق "أوديتي سنترال" قبل بضع سنوات فقط في خليج صغير يمكن الوصول إليه فقط عند حدوث المد.

ويحتوي النقش على 20 سطرًا من الكتابة "بلغة" لم يتمكن أي شخص حتى الآن من فك رموزها، وتم نقشها في عامي - 1786 و 1787 - بالإضافة إلى صور منحوتة لسفينة ذات أشرعة ودفة وقلب مقدس.

ويكافح الأكاديميون المحليون لفك رموز الكتابة والصور القديمة المنقوشة منذ قرون، لكن كل ما توصلوا إليه حتى الآن هو مجرد نظريات.

يعتقد البعض أن الكتابة قد تكون بلغة البريتون أو الباسك القديمة ، في حين يعتقد آخرون أن من نحتها على اللوح الصخري ربما كان شبه أمي.