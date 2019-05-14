جمال بن حويرب عضواً في مجلس إدارة «اليونسكو للتعلّم مدى الحياة»

المصدر: دبي - وام

اختارت منظمة «اليونسكو للتعلم مدى الحياة» جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عضواً في مجلس إدارتها، وذلك خلال دورته الحالية والممتدة على مدار 4 أعوام ابتداء من العام الحالي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الكوادر الوطنية.

وقال جمال بن حويرب، إن أهداف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تتلاقى مع أهداف منظمة «اليونسكو للتعلم مدى الحياة» والمتمثلة في تحفيز التعليم وتحسين جودته ودعم البحث العلمي لتنمية رأس المال البشري المعرفي والمساهمة في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة.

وأضاف: «لا شك أن اختيارنا ضمن مجلس إدارة المنظمة الذي يأتي تتويجا لسنوات من العمل الجاد والدؤوب في خدمة المجتمع المحلي والشأن العام والمجال التعليمي والثقافي بشكل خاص، يشكل نقلة مهمة لنا، وسيسهم في تحفيزنا لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات بالشراكة مع المنظمة الذي تعد إحدى أهم المؤسسات المعنية في قضايا التعليم على الصعيد الدولي.. كما سيوطد من أواصر شراكتنا الطويلة مع الأمم المتحدة في مجالات التعليم والمعرفة، التي أثمرت عدة مشاريع ومبادرات مهمة على مستوى المنطقة والعالم».

وتقدم ابن حويرب بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على دعمهما الدائم وتحفيزهما المستمر للقيادات الإماراتية لتحقيق الإنجازات والنجاحات.

وتتماشى أهداف «اليونسكو» مع توجهات الإمارات والمؤسسة من ناحية الاهتمام بالتعليم والتعلم المستمر مدى الحياة واكتساب الأفراد المهارات الضرورية للتعامل مع الثورة الصناعية الرابعة.

ويتألف مجلس إدارة منظمة «اليونسكو للتعلم مدى الحياة»، من 12 عضواً يتم تعيينهم من قِبَل المدير العام للمنظمة وبما يحقق التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل والمنصف.