«حمدان لإحياء التراث» يفتح باب التسجيل لـرحلة الهجن 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة 6 من رحلة الهجن التراثية التي ستقام مستهل العام المقبل.

ويمكن التسجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمركز، أو إرسال بريد إلكتروني يحمل عنوان «رحلة الهجن 2020» للبريد الإلكتروني (info@hhc.gov.ae)، كما يمكن التسجيل عبر الهاتف على الرقم (043737000). إذ تستمر رحلة الهجن لعدة أيام، ومن المتوقع أن تنطلق في يناير 2020، علماً أن التاريخ المقرر للرحلة يخضع للتغيير وفقاً للعوامل الجوية واللوجستية، وسيتم تحديد الموعد بشكل دقيق في فترة لاحقة.

وتعتبر رحلة الهجن مغامرة استثنائية يخوضها المشاركون من مواطني الدولة والمقيمين فيها، على ظهور الهجن لعدة أيام، ولا يعد الحدث مجرد رحلة إلى الذات يخلو فيها المرء بنفسه ويستمتع بطبيعة التلال الرملية المترامية، بل هي أيضاً بوابة إلى التراث الإماراتي بعاداته وتقاليده، تصطحب المشارك إلى حقبة زمنية أخرى في ذاكرة التاريخ.

كما سوف يتم تعريف المشاركين لاحقاً، بكافة سبل المشاركة في التدريبات والصعوبات التي تواجه الفرد وما يقدمه المركز من دعم وتدريب في مجال ركوب الهجن، وكيفية اكتساب المهارات واللياقة البدنية اللازمة للارتحال على ظهور الهجن لمسافات شاسعة في الصحراء وخلال ساعات طويلة، وذلك قبل المشاركة الفعلية في هذه التجربة.