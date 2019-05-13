ابتكار طبي .. منع الحمل بالمجوهرات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

دخل على عالم المجوهرات موانع حمل تُعطى عبر قرط أذن أو ساعة يد وفق طريقة مبتكرة طوّرها باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا، ومانع الحمل الجديد عبارة عن ملصق متصل بقطعة حلي مزودة بدواء يتم امتصاصه عبر الجلد، حيث علق الباحث مارك بروسنيتز بالقول: " تطرح المجوهرات الطبية طريقة مستحدثة تجعل من تناول موانع الحمل أكثر جذباً.

فالمجوهرات جزء من الروتين اليومي للمرأة وتقنية تسهّل اتباع النظام. وكلما توفرت خيارات تناول موانع الحمل، زادت إمكانية تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة".

وبالرغم من وجود ملصقات منع الحمل في الأسواق، إلا أن فريق الباحثين طور ملصقات صغيرة بما يكفي لدمجها مع الحُلي، وبالتالي إخفائها عن الأنظار.

ويتسم الابتكار بثلاث طبقات إحداها دبق يلتصق بالحلي، وآخر شبه نافذ يلتصق بالجلد، وطبقة ثالثة في بينهما تتضمن الدواء بشكله الصلب.

وفي حين يمكن استعمال الملصق مع غالبية الحلي إلا أن خلفية الأقراط تشكل القطعة الأمثل على أن تتبدّل أسبوعياً. وقد أكدت الاختبارات الأولية للفريق أن الملصق المدمج بالحلي قادر على تأمين الهرمونات الكافية التي تعمل كمانع للحمل علماً أن التجارب على البشر لم تتم بعد.