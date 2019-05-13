الخيام الرمضانية في القاهرة.. ما لذَّ وطابَ وأطرب

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

يتواصل احتفال العديد من المصريين برمضان على طريقتهم الخاصة، وتأتي الخيام الرمضانية كأشهر مظاهر الاحتفالات بالشهر الكريم، حيث تشهد الخيام مراسم احتفالية بين الإفطار والسحور، إضافة إلى عديد من الفقرات تختلف على حسب المكان الذي يقيم تلك الخيام، ما يخلق جواً ترفيهياً يبحث عنه الكثيرون.

تميُّز

تعد بعض الأماكن رائدة في مجال الخيام الرمضانية، حيث تقدم خدمة جيدة، وبرامج مميزة لروادها كل عام، ومن أبرزها: خيمة «سي عمر» بفندق فيرمونت هليوبوليس بالقاهرة، التي تعد من أشهر خيام رمضان في القاهرة، كونها تقدم قوائم متنوعة من الأكلات الشرقية في قعدات داخلية ملونة، إضافة إلى الاستمتاع بسماع أبرز نجوم الغناء.

ويقيم فندق جراند نايل تاور الذي يطل على نيل القاهرة «خيمة الخديوي»، حيث تقدم لزوارها قائمة خاصة للإفطار والسحور على امتداد رمضان، كما تقدم «خيمة زينب خاتون» ليالي احتفالية على أنغام الطرب الشرقي والعزف على العود في بيت زينب خاتون الأثري، الذي يقع خلف الجامع الأزهر.

استمتاع

أما فندق جي دبليو ماريوت بالزمالك فيقدم خيمة بعنوان «أولاد الزوات» وما يميزها أنها تتيح لزائريها في رمضان مساحة للاستمتاع بالهواء العليل هناك، وبالطبع لا تخلو من الفقرات الغنائية التي يشارك فيها أبرز نجوم الفن.

ووسط أجواء القاهرة القديمة الساحرة في وكالة السحيمي القريبة من شارع المعز في القاهرة توجد خيمة «وكالة السحيمي»، حيث يمكن لزائريها الاستمتاع بالعديد من الفقرات التراثية المتنوعة.