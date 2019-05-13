«تراث الإمارات» يطلق مهرجانه الرمضاني 14

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح الشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، مساء أول من أمس، فعاليات المهرجان الرمضاني 14، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة.

حضر الافتتاح - الذي أقيم على مسرح أبوظبي في منطقة كاسر الأمواج - يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، ويوسف إسماعيل الخوري، مستشار رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والعميد سيف الشامسي، مدير إدارة المراسم في القيادة العامة للشرطة، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين في النادي، وممثلون عن الجهات الراعية والمتعاونة، وجمهور غفير.