مسن يلقى حتفه بعدما عض ثعباناً!

المصدر: البيان الالكتروني

وقع في ولاية كجرات الهندية حادث غريب من نوعه، حيث قام مسن هندي بعض ثعبان سام وأكل قطعة منه بعدما هاجمه، وتوفي على إثر ذلك.

وذكرت صحيفة "Times Now"، أن الحادث وقع يوم السبت 4 مايو الجاري عندما كان بارافات غالا باريا، البالغ من العمر 70 عاما، يعمل في مزرعته وهاجمه الثعبان فجأة وعضه فقام المسن بعض الثعبان أيضا.

وأمسك المسن الثعبان، وهو في حالة غضب، وعضه وقطع جزءا منه، وبعدها سقط بارافات مغميا عليه.

ونقل العجوز إلى المستشفى الحكومي في مدينة لوناواردا في شمال ولاية كجرات، لكنه توفي بعد عدة ساعات فقط بحسب سكاي نيوز.

يذكر أن هذه ليست حالة الوفاة المسجلة الوحيدة، التي يموت فيها شخص بسبب تناوله قطعة من ثعبان حي في الهند.