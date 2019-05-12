«سلامة».. حكاية سينمائية عن شجرة غاف وسط إكسبو دبي

المصدر: دبي ـ وام

أطلق إكسبو 2020 دبي فيلماً تشويقياً قصيراً يروي حكاية «سلامة» - الاسم الذي أطلقه على شجرة الغاف الموجودة في موقعه، والتي تم الحفاظ عليها وحمايتها من تأثير أعمال الإنشاء، لما لها من أهمية لا تقدر بثمن.

ويحكي الفيلم قصة «سلامة» غافة السلام والتسامح، وارتباطها بتاريخ أرض الإمارات منذ القدم لننظر عبر قصتها إلى الماضي ونعيش الحاضر ونتطلع إلى المستقبل المتمثل في إكسبو 2020 دبي وما بعده، حيث نمت «سلامة» شجرة الغاف على أرض الإمارات، وشهدت أجيالاً مرت على هذه الأرض، وعاشت معهم ومع أبنائهم وأحفادهم، ومثل أبناء هذه الأرض، قاومت الظروف القاسية ونمت وازدهرت.

وبما أن الغافة «سلامة» كانت محطة تستقبل العابرين والمسافرين، وكانت ملتقى يجمع الناس ويقرب بينهم للتواصل والتفاهم والتسامح، حيث شهدت توحد الناس على هذه الأرض تحت ظل علـــم واحد في دولة واحـــدة... فإن الفيلم يختتم مشاهده بـ «سلامة» التي تمثل الملتقى الذي جمع أبناء الإمارات وهي تشرف على إكسبو 2020 الذي سيجمع العالم.