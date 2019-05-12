«الديرفة».. رحلة في زمن الكويت الجميل

المصدر: دبي ـ البيان

نحو الزمن الجميل، تأخذنا الكاتبة الكويتية بدور يوسف، في مسلسلها التراثي «الديرفة»، الذي يعرض على شاشة قناة سما دبي، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لنعايش من خلال العمل الذي يتولى مناف عبدال، عصر الكويت الذهبي، بداية من فترة الخمسينيات من القرن الماضي، ومروراً بالستينيات، وانتهاء بالسبعينيات، حيث تدور الأحداث الاجتماعية بنسق درامي يجمع بين الدراما الراقية والمشاعر الرومانسية.

المسلسل الذي تعرضه القناة في الساعة الواحدة بتوقيت الإمارات، فيما يعاد في الساعة الثالثة عصراً، استطاع في أسبوعه الأول أن يستحوذ على قاعدة جماهيرية جيدة، وأن يحقق النجاح، الذي أغرى كاتبته بدور يوسف، والتي عبّرت عن سعادتها بهذا النجاح، قائلة إن «العمل يمثل إضافة حقيقية لتجربتها الفنية على صعيد الكتابة»، وأشادت بالرؤية الفنية التي قدمها المخرج مناف عبدال، معتبرة أنه «حقق من خلالها رؤية بصرية وحلولاً إخراجية عالية».

محور

أحداث مسلسل «الديرفة»، التي اقتبستها بدور يوسف، من قصة قصيرة للكاتبة الروائية علياء الكاظمي، تدو حول «فاطمة» وحيدة والدها تاجر الأقمشة، والمعروف بضعف شخصيته أمام زوجته «مريم» ابنة تاجر المجوهرات، وقالت بدور: «يتناول العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية، وإن ظل المحور الأساسي هو التصدي لموضوع الطبقية والانتصار للحب، ضمن أحداث هذا العمل، الذي يتألق في تقديمه عدد بارز من نجوم الوسط الفني، يتقدمهم الممثل محمد المنصور وهيفاء عادل وأسمهان توفيق وبثينة الرئيسي وحسين المهدي».

ظروف

وقالت بدور يوسف: «إن الكتابة التراثية تتطلب معرفة الظروف المعيشية التي تحيط بتلك الفترة». مؤكدة أهمية الإسناد الإنتاجي العالي، الذي تطلب من فريق العمل القيام ببناء قرية تراثية شاملة، استطاعت أن تتحول إلى أحد أبطال العمل التلفزيوني. كما أشادت بدور الدعم الإنتاجي الذي قدمه المنتج عبد الله بو شهري، لهذا العمل، وتوليه الإشراف الكامل على كافة تفاصيل التجربة.