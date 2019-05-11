حمامة تتسبب في أزمة بتجاوزها الحدّ الأقصى للسرعة

المصدر: البيان الالكتروني

تحتار سلطات إحدى المدن الألمانية في كيفية تطبيق القانون على خلفية خرق قانون السير في مخالفة سرعة، حيث أن من قام بالمخالفة طائر!!

فقد التقطت كاميرا مراقبة السرعة المحلية في مدينة بوخولت في فبراير الماضي صورة حمامة تطير بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح في الشارع.

وفقًا لـ "يورونيوز" نقلاً عن مسؤولي المدينة فالحمامة كانت تطير بسرعة 45 كم / ساعة في منطقة يبلغ الحد الأقصى للسرعة فيها 30 كم / ساعة.

ورغم أن قيمة المخالفة ليست كبيرة وتبلغ نحو 25 يورو، إلا أن السلطات لا تبدو متفائلة بشأن دفعها في أي وقت قريب.

وقال مسؤولون في منشور على موقع فيس بوك: "ما إذا كان الطائر قادرًا على دفع 25 يورو ومتى، سيظل سؤالاً مفتوحًا"، ثم أضافت إدارة المدينة أنها لا تريد فتح قضية.

وجذبت الحادثة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، ليتندر البعض ويقترح عودة ألمانيا إلى تسليم البريد عبر الحمام الزاجل، وكتب أحد المعلقين قائلاً "هذا أسرع بنسبة 100٪ من بعض سائقي شركة DHL للشحن عند التسليم".