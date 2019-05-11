شاهد.. ماذا يحدث عند الرقص بالتابوت في الجنازة!

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو غريب لموكب جنازة في غانا، يرقص فيه حاملو النعش أثناء مراسم التشييع.

وذكرت "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "The Pulse"، أن الفيديو الذي نشر في فيسبوك يظهر أربعة رجال يرتدون بدلات داكنة، ويعلقون شارات الحداد، يخرجون من الخيمة حاملين نعشا مهيبا على أكتافهم.

وتظهر مشاهد الفيديو اللاحقة رقص الرجال الأربعة على إيقاع الموسيقى وهم يحملون النعش، ثم توقفهم ومحاولتهم الاستدارة بالتابوت، لكن الاستعراض الراقص بالنعش يفشل لحظة الاستدارة به، ويسقط التابوت على الأرض ويتدحرج الجثمان بعد أن فتح الغطاء، ويتراكض حاملو النعش، من هول ما حصل، في كل الاتجاهات، فأحدهم يمسك برأسه فزعا، والثاني يلوح بذراعيه من الخيبة، ويجلس الثالث حزينا على الأرض بالقرب من التابوت المقلوب.

وينتهي الفيديو من دون أن يحاول أي من الرجال الأربعة رفع التابوت مرة أخرى.