برومو «كازابلانكا» يتجاوز 10 ملايين مشاهدة في أسبوع

المصدر: القاهرة - جنا حماد

على الرغم من انشغال الجمهور بمتابعة الدراما الرمضانية، سواء عبر الشاشات الفضائية أو الإنترنت، إلا أن البرومو الدعائي لفيلم «كازابلانكا»، للفنان أمير كرارة والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر، يواصل تحقيق مشاهدات عالية.

حيث تجاوز البرومو رقم الـ 10 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع من طرحه علي الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، وذلك لما يحتويه البرومو من مشاهد أكشن ومطاردات مثيرة. تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والتشويق وتم تصويره بين مصر والمغرب، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع شركة من فرنسا لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.

فيلم «كازابلانكا» بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم «أميرة كرارة، غادة عادل، خالد أرغنش، باسل خياط، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، محمد مفتاح، أحمد داش»، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وشركة سينرجي فيلمز، وإخراج بيتر ميمي.