أجواء رمضان وطبيعة نشاطاته تخيم على حسابات النجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خيمت أجواء الشهر الكريم على معظم حسابات النجوم في مواقع التواصل الاجتماعي، فمن تقديم التهاني بحلول الشهر الكريم، إلى الترويج للأعمال الدرامية التي تنشط خلال هذا الموسم، في حين عبر بعض النجوم عن آرائهم بما تابعوه من حلقات أولى.

في وقت شكل الشهر الكريم فرصة جميلة لحسين الجسمي وعاصي الحلاني وكارمن سليمان ليظهروا ما تتمتع به أصواتهم من لياقة، في الأدعية الدينية والأناشيد، بينما تحولت الفنانة أحلام عبر «أنستغرام» إلى طاهية. وفي التقرير التالي، ترصد «البيان» أبرز ما جاء في حسابات النجوم على «التواصل الاجتماعي».

مع بداية الشهر الكريم، أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام أنشودتها «يا واسع المغفرة»، لتتحول من بعدها إلى طاهية، حيث أطلت على متابعيها عبر «انستغرام» بمقاطع مصورة، تقدم فيها شرحاً حول طريقة طبخ «المجبوس»، وأرفقت المقاطع بمنشور قالت فيه: «الله يطول بعمرك يا أمي، ربيتينا على السنع والعدالة والطيب، ادعوا لأمي بطول العمر.... وطبخة اليوم لا تفوتكم على سنابي».

كما تنافس نجوم الغناء العربي، في مستهل شهر رمضان، على إطلاق الأدعية والأناشيد الدينية، حيث قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أنشودة «صلوا عليه»، كما أطلق أمس، وعبر «انستغرام» أنشودته «يا ربنا»، في وقت نشر فيه على حسابه في «انستغرام» تتر برنامج «قلبي اطمأن».

وعلى ذات النسق، سار الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حيث طرح دعاءً جديداً بعنوان «ربي».والأمر ذاته انسحب أيضاً على الفنانة المصرية كارمن سليمان، التي طرحت هي الأخرى عبر «يوتيوب» أنشودة «سبحانه».

في هوليوود

وبزي أفلام «الكاوبوي» أطل أخيراً الممثل السعودي عبد الله السدحان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليثير من خلالها جدلاً، لا سيما وأنه أرفقها بتغريدة قال فيها: «‏أثناء تجولي في لوس أنجليس، هوليوود، شاءت الصدف أن ألتقي منتجاً متخصصاً بأفلام الويسترن.

وعرض عليَّ دورا لشخصية مكسيكي من خمسة مشاهد صامتة، تعتمد على الري أكشن، ووافقت على فرصة العمر، لكنَّ الله شاء بأن يحوِّل المخرج هذه المشاهد إلى مشاهد حوارية باللغة الإسبانية، وأخوكم درج، لذا صرفوني، وسمحوا لي بالاحتفاظ بالملابس فقط»، وبعيداً عن روايته الجديدة، لا يزال السدحان يحصد نجاح أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسله الرمضاني «بدون فلتر».

رسالة فخر

رسالة حب وفخر وجهتها الفنانة المصرية وفاء عامر، إلى شقيقتها آيتن عامر، تعبر فيها عن فخرها بما حققته من نجاح في جملة المسلسلات التي تشارك فيها، وهي: «طلقة حظ» و«شقة فيصل» و«ابن أصول»، وقالت وفاء في تغريدة لها:

«آيتن عامر، فخورة إنك أختي، رافعة رأسي بك، لأنك حقيقية يا أم أحلى يوسف.. برافو شخصيات حقيقية.. أحسنت». أما الفنانة دنيا سمير غانم، فقد فاجأت جمهورها بتقديمها لأغنية خليجية حملت عنوان «تعال تعال»، في مسلسل «بدل الحدوتة 3».

ممثل رائع

«خمسة ونص»، بدا المسلسل المفضل لدى الفنانة مايا دياب، وذلك وفق ما نشرته عبر «ستوري انستغرام»، حيث أعربت عن إعجابها بأداء الممثلة نادين نسيب نجيم، فيما وصفت قصي خولي بـ«الممثل الرائع». من طرفها، اجتهدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، في التعليق على تجربتها في مسلسل «بروفا» قائلة عبر تويتر: «أكثر شيء أحبه في التمثيل، أننا نعيش لفترة شخصية لا تشبهنا أبداً...».