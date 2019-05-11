«قصة حلم».. امرأة في مفترق طرق

المصدر: القاهرة - البيان

تستعرض رواية «قصة حلم» للروائية الدكتورة سناء أبو شرار قصة امرأة تعيش حياة سعيدة وتقليدية منذ طفولتها، ثم تتحول حياتها وتفقد كل شيء حولها، وتضعها الحياة في مفترق طرق بين الفقد المادي الكامل وبين إيجاد الذات المعنوي. ويبدو إيجاد الذات في خضم الأزمات والمعاناة صعباً ويعجز عنه الكثير من الناس حين يفقدون كل شيء.

فالثراء المادي منفصل عن الثراء المعنوي، الثراء المادي قد يبقى وقد يزول، ولا يمنح بالضرورة ثراء روحيا عميقا؛ أما الثراء الذاتي المعنوي فهو ما يجعل الإنسان يقاوم ويستعيد نفسه من جديد رغم كل الظروف الصعبة.

بطلة الرواية التي تقع في 128 تتجه إلى تصوف روحي ونقاء فكري لتتجاوز تلك الأزمات، وتؤمن بعمق أن حلمها البعيد سيتحقق، وحين تحقق الحلم البعيد، لم تتوقف عند جماله وروعته، بل توقفت عند جمال الخالق الودود الذي حين تغلق كل أبواب الحياة يُبقي بابه مفتوحاً لمن يتوجه إليه.