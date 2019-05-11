راديو البنات.. إذاعة سودانية تهتم بقضايا المرأة

المصدر: البيان الالكتروني

شكل "راديو البنات" في العاصمة السودانية الخرطوم أول نافذة إعلامية متخصصة تبث برامجها عبر الإنترنت.

وتعنى الاذاعة النسوية بقضايا المرأة في السودان، وتعتمد تنسيقا برامجيا يطرح مختلف قضايا الفتيات، خاصة التي لم يسلَّط الضوء عليها بكل شفافية وتجرد، مقارنة بالإذاعات المتخصصة الأخرى.

ويستهدف "راديو البنات" وفق خطة طموحة لمواكبة الإعلام الجديد، جيل الشباب الذي أظهر اهتماما بالإنترنت وخدمات الهاتف المحمول، بحسب "مونت كارلو الدولية".

ويمنح الراديو مساحات واسعة لقضايا العنف ضد المرأة في السودان، ويسلط الضوء على السودانيات في مناطق الحروب المختلفة هناك، فضلاً عن المناطق المهمشة ذات الخدمات البسيطة.