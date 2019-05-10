ممثلون بوجوه متعددة في الماراثون الرمضاني

المصدر: القاهرة - جنا حماد

رغم قلة الأعمال المعروضة في الماراثون الرمضاني هذا العام، إلا أن هناك عدداً من الفنانين كانوا محظوظين بالمشاركة في أكثر من عمل فني، مقدمين وجوهاً فنية مختلفة خلال الشهر الكريم.

من بين هؤلاء الفنانين، الفنانة آيتن عامر، التي رفعت شعار «عمل واحد لا يكفي هذا العام»، حيث تشارك آيتن في ثلاثة أعمال درامية تعرض حالياً، أولها مسلسل «شقة فيصل» مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب، ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معاً لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.

ابن أصول

كما تظهر آيتن في شخصية مديرة شركة وزوجة بطل العمل، حمادة هلال، في مسلسل «ابن أصول»، بالإضافة إلى العمل الثالث «طلقة حظ»، من بطولة مصطفى خاطر، وتجسد أيضاً دور زوجة بطل العمل، لكن تشهد الحلقات حدثاً في العائلة يقلب موازين المسلسل رأساً على عقب، ويؤدى ذلك إلى دخول أيتن في صراع طوال أحداث المسلسل.

قمر هادي

وتنضم للقائمة الفنانة يسرا اللوزي، حيث تقدم دور البطولة النسائية في مسلسلين، الأول «قمر هادي» للفنان هاني سلامة، من إخراج رؤوف عبد العزيز، والثاني «كلبش 3»، مع الفنان أمير كرارة، وتظهر من خلاله شخصية محللة نفسية.

الفنانة جيهان خليل تظهر هي الأخرى بوجهين في دراما رمضان، الأول من خلال مسلسل «علامة استفهام» مع الفنان محمد رجب، حيث تجسد دور «مروة الشواف»، وهي من عائلة الشواف التي تدور حولها كل أحداث العمل، الذي يعتمد على الغموض والتشويق والألغاز، كما تقدم جيهان شخصية مختلفة تماماً عن شخصية مروة الشواف، من خلال مسلسل «طلقة حظ» للفنان مصطفى خاطر.

طلقة حظ

كذلك تشارك الفنانة الشابة هبة مجدي في بطولة مسلسلين هذا العام، هما «طلقة حظ» مع مصطفى خاطر، وتجسد دور شقيقته الكبرى، والتي تعمل مُدرسة في مدرسة في حارة شعبية، وتظر هبة أيضاً في مسلسل «ولد الغلابة» مع الفنان أحمد السقا، هذا بالإضافة إلى الفنانة ميرنا نور الدين، التي تشارك في مسلسل «طلقة حظ» مع مصطفي خاطر، ومسلسل «هوجان» مع محمد أمام.

الفنانون الرجال كان لهم نصيب أيضاً من الأدوار المتعددة في الدراما الرمضانية، بينهم الفنان صلاح عبد الله، والذي يشارك في ثلاثة مسلسلات، الأول هو مسلسل «هوجان»، حيث يجسد شخصية تدعى «بهلول الحمش».

والذي يرعى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر، ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله في عدة أنشطة مختلفة، والثاني يجسد صلاح عبد الله دور الأب للفنان علي ربيع، في مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، وأخيراً مشاركته في مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز.

كما يقدم الفنان محمود البزاوي 3 وجوه فنية مختلفة في الماراثون الرمضاني، عبر مشاركته في مسلسل «أبو جبل» مع مصطفى شعبان، و«علامة استفهام» مع محمد رجب، إضافة إلى مسلسل «الزوجة 18» مع حسن الرداد.

علامة استفهام

وكذلك الفنان إدوارد، الذي يشارك في السابق بثلاثة أعمال، هي «علامة استفهام» مع الفنان محمد رجب، مجسداً شخصية طبيب نفسي، يقوم بمعالجة رجب من المرض النفسي، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسلي «حكايتي» مع ياسمين صبري، وأخيراً مسلسل «ولد الغلابة» مع أحمد السقا.