200 عمل فني بمهرجان الفنون الجميلة في جامعة عجمان

المصدر: عجمان - وام

نظمت جامعة عجمان مهرجان الإبداع الجامعي للفنون الجميلة 2019، الذي يضم أكثر من 200 عمل فني في الرسم والتصوير، الخط العربي، التصوير الفوتوغرافي والأشغال الفنية لأعمال الطلبة من مختلف جامعات دولة الإمارات.

وافتتحت المهرجان الدكتورة نهلة القاسمي عميدة شؤون الطلبة في جامعة عجمان، وبحضور الدكتور فهر حياتي عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد هلال مدير عام مكتب الحياة الطلابية، ومنى الجبالي مسؤولة الفنون الجميلة في الجامعة.

وأشادت الدكتورة نهلة بالمواهب المتميزة للطلبة المشاركين، وعبرت عن فخرها باستضافة العديد من الجامعات في هذا المحفل الفني المتميز ثم كرمت لجنة تحكيم المسابقة والجامعات المشاركة ووزعت الجوائز على الطلبة الفائزين. ففي فئة الرسم والتصوير كان المركز الأول من نصيب جامعة القاسمية، والمركز الثاني لجامعة الشارقة، والمركز الثالث لجامعة الإمارات.

وعن فئة الخط العربي، حصدت جامعة القاسمية المركز الأول، وحققت جامعة عجمان المركزين الثاني والثالث. أما عن فئة التصوير الفوتوغرافي، فقد حصدت جامعة الشارقة المركز الأول، ونالت جامعة القاسمية المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لجامعة عجمان. وأخيراً عن فئة الأشغال الفنية حققت جامعة عجمان المركزين الأول والثاني، وكان المركز الثالث من نصيب جامعة القاسمية.